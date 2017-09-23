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Buray Eskişehirlileri Coşturdu

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Buray Eskişehirlileri Coşturdu
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, Eskişehir'de düzenlenen konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, Eskişehir'de düzenlenen konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkıcı Buray, 11. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun kapanışı ve JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi 10.yıl kutlamaları kapsamında sevenleriyle buluştu. NeoPlus Outlet açık otopark alanında ücretsiz olarak düzenlenen konserde Buray; "Mecnun, Seni Sevmiyorum Artık, Sen Sevda Mısın, Aşk Mı Lazım, Kimsenin Suçu Yok, Olmadı" gibi eserlerini seslendirdi. Alanı dolduran coşkulu kalabalık da hep birlikte şarkılara eşlik etti. Devasa boyutta pastanın da kesildiği açık hava konserine Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç da katıldı. Başkan Ataç, Buray'a 26 numaralı Eskişehirspor forması hediye etti.

Çok güzel bir konser olduğunu dile getiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, "Buray'ı ilk defa Eskişehir'de ağırlıyoruz. Gerçekten çok yetenekli ve geleceği olan bir sanatçımız. Bildiğiniz gibi Uluslararası Pismiş Toprak Sempozyumu'nu 11'inci kez yaptık. Bu gece son buluyor. O nedenle NeoPlus ile beraber bu konseri düzenledik ve sizlere Buray'ı sunmak için. Güzel bir gece olacak. Biraz serin ama biraz önce söylediğim gibi Buray ve siz havayı ısıtacaksınız. Sonuna kadar güzel bir konser izleyelim" dedi.

"Keyif ve anılarla dolu 10 sene geçirdik"

NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi Müdürü Yavuz Aslan ise, "11'inci Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu kapanışı ve NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi 10'uncu yıl kutlamalarına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Tabi 10 yıldır sizlere hizmet veriyoruz, birlikteyiz sizinle. Bununla birlikte teşekkür etmemiz gereken birçok kurum ve kuruluş var. Başta Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesine bununla birlikte ismini sayamadığım tüm kurum-kuruluşlar ve tabii ki siz değerli Eskişehir halkına çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Keyif ve anılarla dolu tam 10 yıl geçirdik. Daha nice 10 yılları birlikte kutlamak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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