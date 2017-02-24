  • BIST 88.664
  • Altın 144,281
  • Dolar 3,5704
  • Euro 3,7817
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C

Burcu Çağlayan Davasında Tahliye

» »
Burcu Çağlayan Davasında Tahliye
Manken Burcu Çağlayan'ın, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2010 yılında balkondan düşerek ölmesiyle ilgili davada 2 ay önce tutuklanan İ.T'nin tahliyesine,...

Manken Burcu Çağlayan'ın, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2010 yılında balkondan düşerek ölmesiyle ilgili davada 2 ay önce tutuklanan İ.T'nin tahliyesine, tutuksuz yargılanan M.E. hakkında konulan adli kontrolün kaldırılmasına karar verildi.

Evli ve 1 çocuk annesi manken Burcu Çağlayan, 24 Temmuz 2010 tarihinde sabaha karşı iş adamı İ.T.'nin Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki evinin balkonundan elektronik mağazasının terasına düşerek öldü. 3 yıl süren soruşturma sonunda Burcu Çağlayan'ın balkondan atılarak öldürüldüğü iddiasıyla İ.T. ile M.E. hakkında Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İ.T., serbest bırakıldıktan sonra ortadan kayboldu. Hakkında yakalama kararı bulunan İ.T., geçtiğimiz aralık ayında mahkemeye gelerek ifade verdi. Suçsuz olduğunu savunan İ.T. 25'inci duruşmada ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

Davanın 26'ncı duruşması Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davaya tutuklu sanık İ.T. ile tutuksuz sanık M.E. ve avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, İ.T. ve M.Ç.'nin ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istedi.

Mahkeme heyetinden tahliye kararı

Mahkeme heyeti daha sonra delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak tutuklu sanık İ.T.'nin tahliyesine, M.E. hakkında istenen tutuklama talebinin ise reddine karar verdi. Heyet ayrıca, M.E. hakkında konulan adli kontrolün de kaldırılmasına karar verildi. Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gemlik’te Doktora Şiddet24 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • Tuvalet Cinayeti Zanlısına Müebbet Hapis24 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • Polis Eker’in, 15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesi Marmaris’te Şehit Olma Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı24 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • ’Görünmez Kaza’ Kamerada24 Şubat 2017 Cuma 12:08
  • Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu24 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı24 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • Fetö’cüleri Yurt Dışına Kaçıran Çete Çökertildi24 Şubat 2017 Cuma 11:43
  • Antalya’da Pkk/kck Şüphelisi 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi24 Şubat 2017 Cuma 11:38
  • Hamile Fizyoterapistin Ölümü Davasındaki ‘Görevli Bulmacası’ Sona Erdi24 Şubat 2017 Cuma 11:33
  • Kazanın Böylesi Görülmedi24 Şubat 2017 Cuma 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti