Burdur İl Genel Meclisi 20. Birleşimi

Burdur İl Genel Meclisi Kasım ayı meclis toplantısı 20. birleşimi yapıldı.

Burdur İl Genel Meclisi Kasım ayı meclis toplantısı 20. birleşimi yapıldı.

Burdur İl Genel Meclisinin Kasım ayı 20. Birleşimi, İl Genel Meclisi Toplantı salonunda, İl Genel Meclis Başkan Vekili Ali Evren Başkanlığında yapıldı. 2018 İl Özel İdaresi Bütçesi Toplam 89 Milyon TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı gündem maddeleri ve komisyonlardan gelen raporlar görüşülmesiyle sona erdi.

Meclis 4 Aralık Pazartesi saat 16.00'da yeniden toplanacak.