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Burdur’da 10 Sanıklı Fetö Davasının İlk Duruşması Başladı

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Burdur’da 10 Sanıklı Fetö Davasının İlk Duruşması Başladı
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 sanıklı davanın ilk duruşması görülmeye başladı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 sanıklı davanın ilk duruşması görülmeye başladı.

FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan 1'i kadın olmak üzere 10 sanık, bu sabah Burdur Adliyesine getirildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından açığa alınan ve daha sonra FETÖ üyesi olmak ve ByLock kullandıkları suçlamasıyla tutuklanan Selçuk B., Mehmet D., Mehmet Ç., Arif K., Ömer Sait S., Arif K., Yüksel K., Yusuf P., Yalçın A., Hadi A. ve Tuğba Özkan E., Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Yüce'nin sorularını yanıtladı. İddianameleri okunan sanıklar, mahkemeye savunmalarını yaptı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada MAKÜ'de açığa alınan akademisyen Selçuk B. iddiaları kabul etmedi ve savunmasını yaptı. MAKÜ'de öğretim görevlisi olarak görev yaparken soruşturma sonucu açığa alınıp daha sonra Fetullahçı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Selçuk B., FETÖ mensubu olmadığını, eşi ve kendisinin telefonlarında ByLock programının bulunmadığını söyledi. Sanık Selçuk B., ifadesinde çocuklarının FETÖ'nün Burdur'daki koleji Alparslan Ali Can Kolejinde okuduklarını ve Burdur'da tek özel kolej olduğu için çocuklarını orada okuttuklarını söyledi. Sanık Selçuk B.'nin konuşmasının ardından tanıklar dinlendi. FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Selçuk B.'yi dinleyen mahkeme, Sanık B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Mehmet D. de iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi ve savunması yaptı. Mehmet D., mezun olduktan sonra çeşitli illerde FETÖ'ye bağlı FEM okullarında görev yaptığını fakat FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu bilmediğini, terörle bağlantılı olduğunu bilse okullarda görev yapmayacağını anlattı. Sanık D.'nin konuşmasının ardından tanıklar dinlendi. Mahkeme, Mehmet D.'nin de tutukluluk halinin devamına karar vererek, mahkemeyi bir sonraki tarihe erteledi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından açığa alınan ve daha sonra FETÖ üyesi olmak ve ByLock suçlamasıyla tutuklanan Arif K., Ömer Sait S., Arif K., Yüksel K., Yusuf P., Yalçın A., Hadi A. ve Tuğba Özkan E.'nin duruşmaları, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmeye devam ediyor.

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