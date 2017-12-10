Burdur’da 81 Milyonluk 13 Tesisin Temeli Atıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Burdur'da 81 milyon lira yatırım bedelli 13 tesisin temelini attı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Burdur'da 81 milyon lira yatırım bedelli 13 tesisin temelini attı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 12, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 1 adet tesisin temelini düzenlenen törenle attı.

Bakan Eroğlu, yaptığı konuşmada, "Burdur'a çok büyük önem veriyoruz. Yılbaşından bu yana sadece DSİ 220 milyondan fazla yatırım yaptı. Burdur her şeyin en iyisine layık. Buraya o kadar çok yatırım baptık, yapıyoruz, yapacağız. Cumhurbaşkanımız Ankara'da 375 tesisimizi hizmete açtı. Açılan 375 yetmiş tesis arasından Burdur'da 214 milyon TL'lik 41 tesis hizmete açıldı. Burdur'u seviyoruz, Burdur'a hizmet etmek boynumuzun borcu" dedi.

Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü'nün devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtiğini belirterek, "Ormanları kırsal kalkınmanın lokomotifi haline getirdik. Biz orman köylerinin yanındaki alanları gelir getirici türlerle ağaçlandırarak kura çekip vatandaşa dağıtıyoruz. Geliri 49 yıllığına köylülerimize veriyoruz. Sizleri seviyorum sizler 15 Temmuz'da destan yazdınız hain FETÖ'ye karşı dimdik ayakta durdunuz sizlere gönülden teşekkür ediyorum Burdur'a ne yapılsa azdır" diye konuştu.

"ABD'nin Kudüs kararını tanımıyoruz"

ABD'nin Kudüs kararını kınayan Bakan Eroğlu, "Türkiye hakikaten milletimiz çok kahraman, Kudüs'le alakalı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın aldığı karar var. Kudüs bizim gözbebeğimiz ve Müslümanların ilk kıblesi dolayısıyla bu kuralı tanımıyoruz, tanımayacağız, inşallah gönül coğrafyamızda destan yazacak millet, Tür Milletidir. Allah'ın izniyle gereğini bu millet yapacaktır" şeklinde konuştu.

81 milyon TL'lik 13 tesis

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, konuşmaların ardından tesislerin temelini attı. Merasimin sonunda Orköy ve gelir getirici tür sertifikalarını vatandaşlara dağıtıldı. Temeli atılan tesisler arasında DSİ tarafından inşa edilecek Merkez İçme Suyu İsale Hattı, Çavdır Ambarcık Koca Mustafa Göleti, Tefenni Göleti Sulaması Yenilemesi, Merkez Basmakçı, Merkez Yaylabeli, Merkez Suludere, Merkez Günalan, Yeşilova Örencik Regülatörü ve Sulamaları ile 4 adet taşkın koruma tesisini yer alıyor. DSİ tarafından yapılacak tesislerle Burdur'a 9 milyon 460 bin metreküp içme suyu sağlanacak. 2 bin dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. 241 bin metreküp su depolanacak. Depolama tesislerinin sulama inşaatları tamamlandığında 4 bin 970 dekar zirai arazi sulamaya açılacak. Törende, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Salda Gölü Tabiat Parkı kır lokantası iyileştirme çalışmaları ve çevre düzenlemesi, Burdur Gölü giriş takı ve Soğanlı Sazlığı kuş gözlem kulesi ile Serenler Tepesi Tabiat Parkı yol bakım onarımının temeli de atıldı. Temel atma töreni sonunda Eroğlu, ceviz, badem, lavanta, mahlep, dut ve zerdali fidan türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 adet fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.