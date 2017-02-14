Burdur’da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur'un Merkez, Çeltikçi ve Bucak ilçelerinde 16 Şubat Perşembe günü tarihlerinde planlı elektrik kesintisi...

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur'un Merkez, Çeltikçi ve Bucak ilçelerinde 16 Şubat Perşembe günü tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;

Merkez 09.00 - 17.00 Müslümler Köyü, Kumluca Köyü ve mermer ocakları, Karakent Köyü, İlyas Köyü, Yaylabeli Köyü ve mermer ocakları, Cimbilli Köyü, Kavacık Köyü, Elden Köyü, Ulupınar Köyü, Başmakcı Köyü ve Yeşilova ilçesine bağlı Örencik Köyü ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler

Bucak 09.00 - 17.00 Barbaros Mahallesi'nin belediye içme su pompaları, Kadın Kuyusu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Mustfa Özkan Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, 2163, 2164, 2160 No'lu Sokakları, Onaç Mahallesi'nin İncirhan Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve 2062 nolu sokaklar

Çeltikçi 10.00 - 17.00 Tekke Köyü, Kuzköy Köyü'nün Değirmenönü Mahallesi ve Burdur merkeze bağlı Kartalpınar Köyü ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler