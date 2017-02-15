Burdur’da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Bucak ilçesinde 17 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Merkez: 09.00-17.00 Çine Köyünde bulunan tarımsal sulama aboneleri
Merkez: 12.00-16.00 Gökçebağ Köyü Senir Mevkiisinde bulunan tarımsal sulama aboneleri
Bucak:09.00-17.00 Barbaros Mahallesi, Kadın Kuyusu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Mustafa Özkan Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, 2163, 2164, 2160 Sokaklar, Onaç Mahallesi İncirhan Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve 2062 Sokak
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