Burdur’da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Altınyayla ilçesinde 22 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe, mahalle ve köy şu şekilde;
Merkez: 09.00-16.30 Ovacık Köyü ve Beşkavak Köyü ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler
Altınyayla: 11.00-15.00 Ballık Köyü, Kaymakçı ve Bel Mahalleleri ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler
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