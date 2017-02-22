Burdur’da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Karamanlı ilçesinde 24 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe, köy ve Mahalleler şu şekilde;
Merkez: 09.00-14.00 Hızırilyas Mahallesi Çelebi Sokak ile Yeşilhasan Damı Mevkiisi
Merkez: 10.00-16.00 Kozluca Köyünde bulunan tarımsal sulama aboneleri
Karamanlı: 09.30-16.00 Kağılcık Köyü Bahçe Özü Mevkii
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