Burdur’da Sahte İçki İmalathanesine Baskın

Burdur'un Ağlasun ilçesinde jandarma ekipleri, sahte içki imal edip piyasa sürmeye hazırlanan 2 kişiyi suçüstü yakalarken, damacanalarda saklanan 536 litre...

Burdur'un Ağlasun ilçesinde jandarma ekipleri, sahte içki imal edip piyasa sürmeye hazırlanan 2 kişiyi suçüstü yakalarken, damacanalarda saklanan 536 litre sahte içkiye el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Ağlasun ilçesi Yazır Köyünde, R.E. ve H.İ.B. isimli şahısların sahte içki üreterek piyasaya sürmeyi amaçladıklarını öğrenen Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, oluşturduğu iki timle, istihbari çalışma başlattı. Sahte içkileri üretenleri iki ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan jandarma, sahte içkilerin bir alabalık çiftliğinde üretildiğini tespit etti.

Sahte içkiler şişelenirken ele geçirildi

Alabalık çiftliğine operasyon düzenleyen jandarma, R.E. ve H.İ.B.'yi damacanalarda saklanan sahte içkileri şişelere aktarırken yakaladı. Operasyonda, R.E. ve H.İ.B. gözaltına alınırken, sahte içki imalathanesinde yapılan aramada, 536 litre sahte içki, 4 adet sahte içki yapımında kullanılan bakır damıtma kazanı, 10 kilogram anason, 105 adet çeşitli boyutlarda cam şişe, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.İ.B., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Şüpheli R.E.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.