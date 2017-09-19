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Burhaniye Amfi Tiyatro Cazibe Merkezi Olacak

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Burhaniye Amfi Tiyatro Cazibe Merkezi Olacak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 5 bin kişilik Burhaniye Amfi tiyatro körfezde cazibe merkezi olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 5 bin kişilik Burhaniye Amfi tiyatro körfezde cazibe merkezi olacak.

Burhaniye ilçesinin Taylıeli Mahallesinde yaptırılan 5 bin kişilik Amfi Tiyatroda incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur "Burhaniye Belediye Başkanımız Necdet Uysal ile birlikte prestij projelerimiz arasında yer alan 5 bin kişilik Burhaniye Taylıeli Amfi Tiyatro inşaatımızda incelemelerde bulunduk. Körfezin en büyük amfi tiyatrosu olma özelliğinin yanı sıra modern ve bölgenin doğal yapısının bozulmadan yaptığımız amfi tiyatromuz bölgenin cazibe merkezlerinden birisi olacak. Birçok sosyal donatı alanlarına sahip olan amfi tiyatromuz her yaştan hemşehrimize hitap edecek."dedi.

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