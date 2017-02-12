Burhaniye Belediyesinden Depremzedelere Yardım

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremler nedeniyle evleri yıkılanları ziyaret ederek yardımda...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremler nedeniyle evleri yıkılanları ziyaret ederek yardımda bulundu. 6 Şubat tarihinden itibaren Çanakkale-Ayvacık merkezli olan depremlerden dolayı mağdur olan vatandaşları ziyaret eden Belediye Meclis Üyeleri Sevda Padem ve Galip Yardımcı ile Özel Kalem Müdürü Merve Baycan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ayvacık'ın depremden zarar gören köylerini gezen Burhaniye Belediyesi Meclis Üyeleri Sevda Padem ve Galip Yardımcı ile birlikte Burhaniye Belediyesi Özel Kalem Müdürü Merve Baycan, belediye tarafından tedarik edilen yardımları depremzedelere verilmek üzere Sosyal Hizmet Müdürlüğü yetkilerine teslim etti. Bir kamyonet dolusu yardım ile deprem bölgesine giderek deprem mağduru vatandaşlarla bir araya gelen Meclis Üyeleri, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini de iletti. Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Antalya'da yapılan Belediye Başkanları İstişare toplantısına katılan Belediye Başkanı Necdet Uysal, depremzedelerin yanında olamadığı için üzüntülerini belirtirken, zor günler geçiren vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye olarak her daim yanlarında olduklarını belirten Başkan Uysal, depremzedelere sabırlar diledi. Türkiye'nin birçok yerinden gelen yardımları eşit ve adil bir şekilde dağıtma gayreti içinde olan Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yetkilileri, depremzedelere; dağıtılmak üzere, battaniye, ayakkabı ve ceket gibi eşyaları teslim aldı.