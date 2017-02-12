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Burhaniye’ De Engeller Eğitimle Aşılıyor

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Burhaniye’ De Engeller Eğitimle Aşılıyor
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zihinsel engelli gençler eğitimle engelleri aşmayı başardı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zihinsel engelli gençler eğitimle engelleri aşmayı başardı. Zihinsel Engelliler Derneğinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kurslara katılan gençler, atık malzemelerden çiçek ve böcek gibi ürünler yaparken hoşça vakit geçirmeye başladı.

Burhaniye'de, zihinsel engelli gençler, açılan değişik kurslarda el emeği göz nuru eserler meydana getirirken, haftanın 5 günü buluşup sohbet etme olanağı da buldu. Kurs öğretmeni İlknur Ölçensoy, kurslara katılan gençlerin güzel vakit geçirdiklerini anlatırken, onların mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Kursa katılmaktan mutlu olduklarını anlatan kursiyerlerden Yağmur Özavcı, "Biz burada farklı çalışmalar yapıyoruz. Haftanın 5 günü boyunca geliyoruz. Kartonlardan laleler yapıyoruz. Atık malzemelerimizden güzel işler yapıyoruz. İlknur hocamızı çok seviyoruz. Buraya gelip giderken çok eğleniyoruz" dedi. Derya Dinçer'de," Burada çiçek yapıyoruz. Bir sürü kartonla güzel şeyler yapıyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz. İlknur öğretmenimizi çok seviyoruz. Bir de Eda öğretmenimiz var. Onu da çok seviyoruz. Arkadaşlarımızı seviyoruz. Güzel eğleniyoruz. Mutlu oluyoruz" dedi. Ozan Kırman ise, "Bir şeyler yapıyoruz birlikte. Eğlence yapıyoruz. Hocalarımızı çok seviyoruz. Resim yapıyoruz. Laleler yapıyoruz. Eğleniyoruz" dedi. Kurs öğretmene İlknur Ölçensoy da "Özel eğitim öğrencilerimizle birlikte burada çok güzel faaliyetler yapıyoruz. Onlar, hem evlerinden uzaklaşmış oluyorlar. Hem güzel şeyler öğrenmiş oluyorlar. Makas kullanmayı, kalem kullanmayı, kartonlardan çiçekler böcekler yapmayı öğreniyorlar. Buraya geldiklerinde bir birleriyle sohbet ederek mutlu oluyorlar. Hem güzel vakit geçiriyorlar. Hoş çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaları da, yıl sonunda onlar adına sergiliyoruz. Onlar burada çok mutlu. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz" dedi.

Burhaniye’ De Engeller Eğitimle Aşılıyor

Burhaniye’ De Engeller Eğitimle Aşılıyor

Burhaniye’ De Engeller Eğitimle Aşılıyor

Burhaniye’ De Engeller Eğitimle Aşılıyor

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