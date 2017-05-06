Burhaniye’ De Hıdrellez Kutlamaları

Burhaniye de Karınca deresinde devam eden ıslah çalışmalarına rağmen yüzlerce vatandaş dere kenarında toplandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hıdrellez kutlandı.

Burhaniye de Karınca deresinde devam eden ıslah çalışmalarına rağmen yüzlerce vatandaş dere kenarında toplandı. Adeta panayır yerine dönen Karınca deresi kenarında çok sayıda vatandaş dilek tuttu.

Ayakkabı boyacılığı yapan Fatih Bıçakcı, "Ben ekmeğimin peşindeyim. Burada kalabalığı görünce geldim" dedi.

Gülnare Bilbay ise, "Derede çalışma var. Gene de buna rağmen kalabalık. Umarım dileklerimiz kabul olur" dedi.