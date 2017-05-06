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Burhaniye’ De Plajlar Yaza Hazırlanıyor

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Burhaniye’ De Plajlar Yaza Hazırlanıyor
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz gelirken sahiller de temizlik çalışmalarına başladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz gelirken sahiller de temizlik çalışmalarına başladı. Kum eleme makineleri ile temizlenen plajlar yazlıkçıları beklemeye başladı.

Burhaniye Belediyesi ekipleri plajlardaki kumun kalitesini arttırmak için yoğun bir çalışma içine girdi. Yaz sezonuna girdiğimiz şu günlerde Burhaniye'nin plajlarını güzelleştirmek için mesai harcayan Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, plajlardaki kumu tekrar tekrar eleyerek, vatandaşın hizmetine daha kaliteli kum ve daha güzel plajlar sunmaya hazırlanıyor. Ören de uygulanmaya konan çalışmalar Burhaniye'nin tüm sahillerinde devam ettirilecek. Eleme çalışması ile daha kullanışlı ve kaliteli kum elde edilirken, plajlar da temizlenmiş olacak. Yaklaşan yaz sıcakları öncesi hummalı ve disiplinli bir şekilde temizlik çalışmalarını yürüten Burhaniye Belediyesi temizlik işleri ekipleri, kış ayları boyunca sahillerde biriken katı atıkları da temizliyor. Burhaniye sahillerinin ilgi gördüğünü anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, ilçeyi marka haline getirmek istediklerini ve bunun içinde sahillere önem verdiklerini söyledi.

Burhaniye’ De Plajlar Yaza Hazırlanıyor

Burhaniye’ De Plajlar Yaza Hazırlanıyor

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