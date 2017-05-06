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Burhaniye’ De Üniversiteliler Bisiklet Turuna Katıldı

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Burhaniye’ De Üniversiteliler Bisiklet Turuna Katıldı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafında Balıkesir Üniversitesi'ne verilen bisikletlerden 17 tanesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafında Balıkesir Üniversitesi'ne verilen bisikletlerden 17 tanesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na tahsis edilirken okulda bisiklet grubu oluşturuldu. Ulaşım ve spor amacıyla öğrencilerin kullanımına verilen bisikletlerle ilk tur da yapıldı.

BUBYO Bisiklet Grubu'nun düzenlemiş olduğu ilk "Bisiklet Turu" etkinliği, danışman Yrd. Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz eşliğinde yapıldı. Okul bahçesinden başlayan turda heyecan yaşandı. Pelitköy'e kadar devam eden turda, spor yapma, fotoğraf çekme ve çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlandığı kaydedildi. Tura katılan öğrencilere teşekkür eden Yrd.Doç.Dr.Sabriye Çelik Uğuz" Turumuza katılan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Ören-Öğretmenler- İskele mahalleleri ve Pelitköy tur güzergahımız oldu. Öğrencilerimiz, bir bisiklete sahip olma sevinci ile birlikte çevreye duyarlı bir gün geçirip doğayı ve kültürü pedal çevirerek yaşadılar. Bisiklet turlarımız devam edecek" dedi. Okul Müdürü Doç.Dr.Oğuzhan İlban'da, okulda çok sayıda etkinliğe yer verdiklerini söyledi.

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