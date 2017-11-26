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Burhaniye Dutluca’da Kafeterya Sevinci

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Burhaniye Dutluca’da Kafeterya Sevinci
Burhaniye ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Dutluca Mahallesi Delikli Taş mevkisinde yeni bir kafeterya ve mesire alanı sözü veren Başkan Uysal inşası...

Burhaniye ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Dutluca Mahallesi Delikli Taş mevkisinde yeni bir kafeterya ve mesire alanı sözü veren Başkan Uysal inşası başlayan kafeterya çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki mahalledeki kaya sunağı mevkisinde, belediye tarafından kafeterya ve mesire alanı inşaatının başlaması vatandaşları sevindirdi. Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır, Güngör Persil ve diğer yetkililer ile Dutluca'ya giden Başkan Uysal'ı mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz karşıladı. Uysal, çalışmaları yerinde takip ederek proje hakkında bilgiler verdi.

Kafeterya yapımı hakkında teknik bilgi veren Başkan Yardımcısı Güngör Persil, "Dutluca Deliktaş mevki arkeolojik sit alanı olan bir yer. Daha önce kaymakamlığa bağlı olarak bir işletme bu bölgede yer alıyormuş. Büyükşehir Yasası ile birlikte Belediyemize devri yapıldığında Plan Proje Müdürlüğümüz tarafından bu bölge için bir proje hazırlandı. Bursa Anıtlar Kurulu ile gerekli izinler ve görüşmeler yapıldı. Onay alındıktan sonra ihalesi yapılarak yapım işi başladı" dedi.

Dutluca Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz ise, Belediye başkanına minnettar olduklarını köy için verdiği sözlerin bir bir yerine getirildiğini söyledi. Belediye Başkanı Necdet Uysal ise, "Dutluca Mahallemiz bizim seyir terasımız.Buradan bütün körfez ayaklarımızın altında. Bu güzel manzaradan vatandaşlarımızı faydalandırmak için böyle güzel bir proje hazırladık. Müteahhit firma da hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah Aralık ayı sonu gibi inşaatı teslim alacağız. Daha sonra peyzaj çalışmalarını bitirdikten sonra Burhaniye'mize gelen misafirlerimizin ve halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Buranın değerlendirilmesi ve köyün değer kazanması için yapılan düzenlemenin önemli olduğunu belirten mahalle halkı, Başkan Uysal'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Mahalle için yapılan hizmetlerden son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Burhaniye Belediyesi çalışanlarına da teşekkür ettiler.

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