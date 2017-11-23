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Burhaniye İmko Tatil Sitesi’nde Budama Tartışması

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Burhaniye İmko Tatil Sitesi’nde Budama Tartışması
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İmko Tatil Sitesi'nde yönetimin başlattığı budama çalışmaları tartışmaya neden oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İmko Tatil Sitesi'nde yönetimin başlattığı budama çalışmaları tartışmaya neden oldu.

İmko Tatil Sitesinde okaliptüs ağaçlarının budanmasına başlanırken, budamanın hatalı yapıldığını iddia eden Ramazan Salı ile yöneticiler arasında tartışma çıktı. Yöneticiler budamanın usulüne uygun olduğunu söylerken, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün onayının alındığını söylediler. Okaliptüs ağaçlarının taban suyunu çekerek evlerdeki rutubeti önlediğini anlatan Ramazan Salı, "Ağaçların bütün dallarının kesilmesi durumunda kuruyanlar olmaktadır. Bunun önüne geçmek için budama yapılan ağaçların bazı dallarının bırakılması gerekiyor. Şu anda yapılan budama hatalıdır" dedi Budamanın belediyeye danışarak yapıldığını anlatan İmko Tatil Sitesi Başkanı Mehmet Ali Uysal, "Okaliptüs ağaçlarının budanması gerekiyor. Budanmaması halinde yaz aylarında çevreye yayılan polenler vatandaşları rahatsız ediyor. Ayrıca gençleştirmek için de budama gerekli. Geçtiğimiz yıl aynı şekilde budanan ağaçlar ortada. Hiç biri kuramadığı gibi dalları da gürleşti. Setimizde yeşile önem veriyoruz. Bu nedenle boş alanlara zeytin fidanları diktik. Hatalı budama iddiaları da yersizdir" diye konuştu.

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