Burhaniye Uğur Anadolu Lisesi’nde Madalya Sevinci

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uğur Okulları spor alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uğur Okulları spor alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Okul Müdürü Ilgın Adıyaman, Ayşenur Üstün'ün tekvandoda altın madalya aldığını söyledi.

Müdür Ilgın Adıyaman, spordaki başarılarının artarak devam ettiğini söyledi. Başarılı sporcuyu kutlayan Müdür Adıyaman, "Balıkesir ili genelinde düzenlenen tekvando müsabakalarında okulumuz 11. sınıf öğrencisi Ayşenur Üstün rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı almaya hak kazandı. Kendi kategorisinde yarışan öğrencimiz rakiplerine neredeyse hiç puan vermeden maçları kazanmayı başardı. Geçtiğimiz ay voleybol Genç Erkekler İl İkinciliği kupasını alan okulumuz, şimdide bir altın madalya kazanmanın gururunu yaşadı. İlçemizin adını bu başarılarla tüm Körfez'de duyurabilmek bizim için en önemli mutluluktur. Mart ayında İzmir Foça'da düzenlenecek olan Bölge şampiyonası müsabakalarında yeni bir başarı hedefliyoruz. Ayrıca Burhaniye'de bu spora emek vermiş olan ve geçen ay kaybettiğimiz antrenör Nazmi Güven'i rahmetle anıyoruz" dedi.