Burhaniye Zeytinyağları 81 İle Gidiyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının sonuna yaklaşılırken, zeytinyağı da 81 ile gönderilmeye başlandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının sonuna yaklaşılırken, zeytinyağı da 81 ile gönderilmeye başlandı. İlçede, son günlerde kargo gönderilerinin yüzde 75'i zeytinyağlarından oluşuyor.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Burhaniye" de üretilen zeytinyağı, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderiliyor. İlçedeki kargo şirketleri zeytinyağı ile dolup taşarken, zeytinyağı taşımada da rekabet yaşanıyor. Bazı kargo firmaları zeytinyağı taşıma ücretlerinde yüzde 35'e kadar indirime gitti. Son günlerde yüklerinin yüzde 70-75'nin zeytinyağlarından oluştuğunu anlatan bir kargo Burhaniye şubesi sahibi Turgay Yıldız, Burhaniye zeytinyağlarının büyük rağbet gördüğünü söyledi. Yurdun her tarafına zeytinyağı gönderdiklerini anlatan Yıldız, "Zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte zeytinyağı sevkiyatları başladı. Bu gün, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin 81 iline zeytinyağı gönderiyoruz. Zeytinyağı taşıma fiyatlarında yüzde 35 indirim yapıyoruz. Burhaniye zeytinyağı rağbet görüyor" dedi.