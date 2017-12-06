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Burhaniye’de Arıcılık Kursu İlgi Gördü

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Burhaniye’de Arıcılık Kursu İlgi Gördü
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, arıcılık her geçen gelişirken, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün bu konuda açtığı kurslarda ilgi gördü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, arıcılık her geçen gelişirken, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün bu konuda açtığı kurslarda ilgi gördü. Ziraat Mühendisi Yıldırım Açan'ın öğretmenliğini yaptığı kursa 4'de kadın katıldı.

Burhaniye'de, arıcılıktan ekmek kazananların sayısı her geçen gün artarken, bu konuda açılan kurslarda yoğun ilgi görmeye başladı. Yıldırım Açan'ın öğretmenliğini yaptığı kursa 27 kişi katılırken, nazari derslerin ardından tatbikat yapılacağı kaydedildi. Kursu ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Muhammet Şenyiğit, kursiyerlerle konuştu ve Kurs Öğretmeni Yıldırım Açan'dan bilgi aldı. Şenyiğit, katılımcılara kurs sonunda sertifika verileceğini söyledi.

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