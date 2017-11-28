Burhaniye’de Basında Sürpriz Yaş Günü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye'nin başarılı fotoğrafçısı Süleyman Eliyazıcı, 29 yaşını basarken, çalışma arkadaşları yaş günü...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye'nin başarılı fotoğrafçısı Süleyman Eliyazıcı, 29 yaşını basarken, çalışma arkadaşları yaş günü sürprizi yaptı. Özlem Terzioğlu ve Fatma Bektaş'ın hazırlattığı pastayı kesen Eliyazıcı, kendisini hatırlayan arkadaşlarına teşekkür etti.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde fotoğrafçı ve kameraman olarak görev yapan Süleyman Eliyazıcı, 29 yaşına basarken, arkadaşları bir sürpriz yaptı. Çalışma arkadaşlarının hazırlattığı pastayı kesen Eliyazıcı, kendi eliyle belediye çalışanlarına dağıttı. Arkadaşlarına teşekkür eden Süleyman Eliyazıcı, "Bu gün benim yaş günüm. 29 yaşıma bastım. Benim için yaş günü pastası hazırlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu birimde çalışmaktan çok mutluyum" dedi.

Birim de yaş günü kutlamalarının gelenek haline geldiğini anlatan Özlem Terzioğlu'da, "Bu gün Süleyman arkadaşımızın doğum günüydü. Fatma arkadaşımızla birlikte hazırlık yaptık. Hazırlanan pastayı ve meşrubatı da tüm çalışanlara ikram ettik" diye konuştu.