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Burhaniye’de Bozuk Yol Kalmayacak

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Burhaniye’de Bozuk Yol Kalmayacak
Burhaniye Belediyesi daha modern bir ilçe için yol yapım çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.

Burhaniye Belediyesi daha modern bir ilçe için yol yapım çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.

2016 yılında, ilçeni muhtelif cadde ve sokaklarında, bozulan yollara, toplamda 150 ton soğuk asfalt kullanan Fen İşleri Müdürlüğü, çeşitli sebeplerden dolayı bozulan yolların bakımlarını yapıyor.

Kentin dört bir yanında süren yol yapım işleri yanı sıra son olarak yol tadilat işlerine Kızıklı Mahallesi'nde devam eden ekipler, şehir genelinde çeşitli nedenlerle bozulmuş olan yollarda yama işlerini sürdürüyor. Yol yapım ve ihtiyaç duyulan bölgelerde açılan yeni imar yollarının yanı sıra yapılan yeni düzenlemeler ile modern ve kullanılabilir yollar oluşturan Burhaniye Belediyesi, planlamada öncelik isteyen bölgelerde çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler diğer taraftan daha çağdaş bir kent görünümü ve halkın daha rahat yürüyebilmesi için yol yapım, kilitli parke taşı döşeme çalışmaların yaz öncesi hummalı şekilde sürdürülüyor.

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