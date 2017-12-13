Burhaniye’de Bubyo Marşı’na Noter Tasdiki

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Göreve geldiği ilk günden itibaren BUBYO'nun marka imajını ve BUBYO ruhunu oluşturmak için çalışmalar yapan Uygulamalı...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Göreve geldiği ilk günden itibaren BUBYO'nun marka imajını ve BUBYO ruhunu oluşturmak için çalışmalar yapan Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, ilk kez 2016-2017 Eğitim ve Öğretim döneminin mezuniyet töreninde sergilenen BUBYO Marşı Burhaniye 1. Noteri tarafından tasdiklenirken, okulda mutluluk yaşandı. Marşın yazılması ve bestelenmesi döneminde önemli katkıları bulunan BUBYO öğrencisi Osman Çamkerten, noterden alınan tasdik belgesi ile birlikte Müdür İlban'ı makamında ziyaret etti.

Osman Çamkerten'e teşekkür eden Müdür İlban, BUBYO'nun başarılı gelişiminin devam edeceğini söyledi. İlban, "Başta Osman Çemkerten olmak üzere emeği geçen tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum. BUBYO ruhunun oluşturulması ve BUBYO markasının geliştirilmesi adına çok önemli bir proje oldu. Tüm BUBYO ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.