Burhaniye’de Engelli Ve Yaşlı Vatandaşlara Anlamlı Hediye

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi Başkanı Gürsel Vardar ile dernek yöneticileri Nail Tanık, Halil Eroğluer ve...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi Başkanı Gürsel Vardar ile dernek yöneticileri Nail Tanık, Halil Eroğluer ve Süleyman Sırrı Şenel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı öncesi Kaymakam Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti. Dernek yöneticileri, bu anlamlı gün öncesi, Kaymakamlık binasına kamu hizmetlerini görmek için gelen engelli vatandaşların ihtiyaçları halinde kullanmaları için bir adet manuel tekerlekli sandalye hediye ettiler.

Dernek yöneticilerini makamında kabul eden Kaymakam Hüseyin Öner, bu duyarlı tavır nedeniyle teşekkür etti. Kaymakam Öner, "Hükümet Konağımızın engelli vatandaşlarımızın erişimine ve yaşlı vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine ulaşmasına uygun olarak planlanmıştır. Ancak, bu manuel tekerlekli sandalye, ihtiyaç halinde engelli ve yaşlılarımızın hizmetinde kullanılacaktır. Böylelikle de hizmet kalitesinin artması sağlanacaktır" dedi.