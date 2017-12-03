  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 17 °C

Burhaniye’de Engelli Ve Yaşlı Vatandaşlara Anlamlı Hediye

» »
Burhaniye’de Engelli Ve Yaşlı Vatandaşlara Anlamlı Hediye
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi Başkanı Gürsel Vardar ile dernek yöneticileri Nail Tanık, Halil Eroğluer ve...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi Başkanı Gürsel Vardar ile dernek yöneticileri Nail Tanık, Halil Eroğluer ve Süleyman Sırrı Şenel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı öncesi Kaymakam Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti. Dernek yöneticileri, bu anlamlı gün öncesi, Kaymakamlık binasına kamu hizmetlerini görmek için gelen engelli vatandaşların ihtiyaçları halinde kullanmaları için bir adet manuel tekerlekli sandalye hediye ettiler.

Dernek yöneticilerini makamında kabul eden Kaymakam Hüseyin Öner, bu duyarlı tavır nedeniyle teşekkür etti. Kaymakam Öner, "Hükümet Konağımızın engelli vatandaşlarımızın erişimine ve yaşlı vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine ulaşmasına uygun olarak planlanmıştır. Ancak, bu manuel tekerlekli sandalye, ihtiyaç halinde engelli ve yaşlılarımızın hizmetinde kullanılacaktır. Böylelikle de hizmet kalitesinin artması sağlanacaktır" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fen İşleri Mahallelerde Çalışmalarını Sürdürüyor03 Aralık 2017 Pazar 10:38
  • Hayvan Sevgisi Afyon’da Da Aşılandı03 Aralık 2017 Pazar 10:38
  • Karaosmanoğlu Belediye Otobüsünde03 Aralık 2017 Pazar 10:33
  • Bu Koronun Üyeleri Doktor, Hemşire Ve Sağlık Çalışanları03 Aralık 2017 Pazar 10:28
  • Köy Okulunu Gönüllü Olarak Boyadılar03 Aralık 2017 Pazar 10:28
  • Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin Finalistleri Belli Oldu.03 Aralık 2017 Pazar 10:03
  • Vali Aksoy Bu Kez Eşi İle Pazarda03 Aralık 2017 Pazar 09:58
  • Erdoğan’ın ‘Uçak Seferleri’ Açıklaması Sakoder’i Umutlandırdı03 Aralık 2017 Pazar 09:43
  • Eyyübiye’de Müzik Dinletisi03 Aralık 2017 Pazar 09:33
  • Eyyübiye’de Tekerlekli Sandalye Dağıtımı Devam Ediyor03 Aralık 2017 Pazar 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti