Burhaniye’de Etek Dikim Kursu Açıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde açılan etek dikme kursuna, hanımlar büyük ilgi gösterdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde açılan etek dikme kursuna, hanımlar büyük ilgi gösterdi.

İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki Börezli Mahallesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği etek dikme kursuna 13 kadın katıldı. Öğretmenliğini Emine Özkan'ın yaptığı 224 saatlik kursa katılan kadınlar üretime başladı. Kursu ziyaret eden müdür Bülent Dükancı, kurs merkezini ziyaret ederek üretilen ürünlerin usta terzilere taş çıkarttığını söyledi.