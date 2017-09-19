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Burhaniye’de ’Gaziler Günü’

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Burhaniye’de ’Gaziler Günü’
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, "Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, "Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Erturan ile Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın anıta çelenk koyması ile başlayan törende, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapılırken, öğrenciler de şiirler okudu.

Gökhan Kıncı'nın sunuculuğunu üstlendiği törende, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tarih öğretmeni Ali Yüksel, konuşmasında günün anlam ve önemini anlattı. Yüksel,"Bu gün de düşmanlarımız gerek içten gerekse dıştan aziz vatanımızı parçalamak, bağımsızlığımızı yok etmek istemektedirler. Dış düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı şerefle vatanını korumuş, mücadele etmiş ve Gazi olmuş tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyor, bu vesileyle. başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na Kore'den, Kıbrıs'a ülkemizde teröre karşı verilen mücadelede ve 15 Temmuz'da bu milletin, bu devletin geleceği için yüreğini ve bedenini ortaya koymuş bütün gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. Gazi Astsubay Doğan Eser'de, "Vatan millet uğruna savaşıp şehitlik şerbeti içen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu uğurda çeşitli uzuvlarını kaybeden malul gazilerimize sabır ve acil şifalar, hayatta olan savaş kahramanlarımıza, malul gazilerimize ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından öğrencilerden Burak Saraçoğlu ve Semra Karaoğlu şiir okudu. Kaymakam Hüseyin Öner, törenin sonundu gazilerle hatıra fotoğrafı çektirirken, törenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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