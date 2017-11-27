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Burhaniye’de İş Yerlerinde Kadın İstihdamı Artıyor

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Burhaniye’de İş Yerlerinde Kadın İstihdamı Artıyor
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası'nın öncülüğünde açılan girişimcilik kurslarını bitiren çok sayıdaki kadın kendi iş yerini açarken,...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası'nın öncülüğünde açılan girişimcilik kurslarını bitiren çok sayıdaki kadın kendi iş yerini açarken, birçok iş yerinde de kadınlar çalışmaya başladı.

KOSGEB desteğiyle ilçede çok sayıda kadın iş sahibi olurken, kafe, çay ocağı ve lokantalarda da kadın çalışanların sayısı da her geçen gün artmaya başladı. İskele de Badem Kafe adlı işletmenin sahibi olan Mustafa Kayacık'da, çalışanlarının çoğunluğunu kadınlardan oluşturdu. Pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını anlatan Mustafa Kayacık, "Şu anda 3 çalışanın ikisini kadınlar oluşturmaktadır. Etkinlik olduğu günlerde elaman sayısını artırıyoruz. O zamanda çalışanların çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Kadınların işlerine daha titiz olduklarını düşünüyorum" dedi.

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