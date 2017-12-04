Burhaniye’de Kemal Tınaz Emlakçılar Derneği Başkanı Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Emlakçılar Derneği yeni başkanını seçti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Emlakçılar Derneği yeni başkanını seçti. 150 üyeli dernekte tek liste ile gidilen seçimde Kemal Tınaz başkan olurken, müşteri memnuniyetini ön planda tutacaklarını söyledi.

Burhaniye'de Emlakçılar Derneği Genel Kurulunu yaptı. Eski Başkan Ali Galip Baş aday olmazken, tek liste ile gidilen seçimde 45 yaşındaki Kemal Tınaz başkan oldu. Seçime katılan üyelere teşekkür eden yeni başkan Kemal Tınaz, "20 yıldır emlakçılık yapıyorum. İlk zamanlar 5 kişiydik. Şimdilerde sayımız 150'yi buldu. Bu bizi sevindiriyor. Demek ki Burhaniye gelişiyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutacağız. Hiçbir zaman doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyeceğiz. Arkadaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek için çalışacağız" dedi.