Burhaniye’de Koca Cami Hayırsever Desteğiyle Işıl Işıl Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, tarihi Koca Cami'nin avizeleri yenilendi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, tarihi Koca Cami'nin avizeleri yenilendi. Adını vermek istemeyen bir hayırseverin satın aldığı 7 avize monte edilirken, tarihi cami ışıl ışıl oldu.

Burhaniye'de camilerin bakımı için çok sayıda hayırsever katkıda bulunurken, Koca Camide de avizeler yenilendi. Avizelerin caminin tarihi dokusuna uygun olarak hazırlandığını anlatan Müezzin İsmail Baydemir, hayırsevere teşekkür etti. Camide halılarında hayırseverlerin katkısı ile yenilendiğini anlatan Baydemir, "Vatandaşlarımız camilere ellerinden gelen katkıyı sağlıyorlar. Bir hayırsever ağabeyimizde avizeleri yeniledi. Yeni avizelerle birlikte cami ışıl ışıl oldu. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.