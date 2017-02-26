Burhaniye’de Mete Kurbanoğlu, İş Adamları Derneği Başkanı Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İş Adamları Derneği'nin yeni başkanı Mete Kurbanoğlu oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İş Adamları Derneği'nin yeni başkanı Mete Kurbanoğlu oldu. Düzenlenen genel kurulda üyelerin tamamının oylarını alan Kurbanoğlu, 25 yıldır inşaat alanında faaliyet yaptığını ve faydalı işler yapacaklarını söyledi.

Burhaniye İş Adamları Derneği Başkanlığına, Mete Kurbanoglu seçildi. Burhaniye de 25 yıldan bu yana inşaat sektöründe hizmet verdiğini anlatan Kurbanoğlu, iş yaşamında yenilikler yapmak istediklerini söyledi. Bu güne kadar dernekte hep aktif görevler aldığını anlatan Kurbanoğlu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını kaydetti. Mete Kurbanoğlu Başkanlığındaki Burhaniye İş Adamları Derneği Yönetimi de, Başkan Yardımcısı Öznur Ceylan Anaç,Yönetim Kurulu Üyesi, M.Emre Savut ve İlker Kurt ile Muhasip Üye Seyfullah Demir'den oluştu.