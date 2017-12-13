Burhaniye’de Mhp İlçe Teşkilatı Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, MHP ilçe teşkilatı, sabah kahvaltısında bir araya gelerek 2019 seçimleri ile ilgili istişarelerde bulundu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, MHP ilçe teşkilatı, sabah kahvaltısında bir araya gelerek 2019 seçimleri ile ilgili istişarelerde bulundu. Kahvaltıya, MHP'de İlçe Başkanı Murat Kurt, Önceki dönem ilçe ve ülkü ocakları başkanlarıyla, MHP Meclis Üyesi Şevki Yücel , Ülkü Ocakları Başkanı Ezer Bilir ve mevcut ilçe yönetimi katıldı.

2019 yılının önemine değinilen toplantıda, Burhaniye'nin MHP İktidarının ihtiyacı olduğu vurgulanırken, bu yüzden kendilerine çok iş düştüğünü dile getirildi. Kahvaltıya katılanlara teşekkür eden MHP Burhaniye İlçe Başkanı Murat Kurt "Öncelikle geçmiş dönemlerde görev yapmış ilçe başkanlarıma Emin Bilir'e, Hüseyin Sezen'e, meclis üyemiz Şevki Yücele, Ömer Taşdelen'e, Cahit Uçal ve Ülkü Ocakları Başkanı Ezer Blir'e ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma hepinize çok teşekkür ederim. Burada bu konumda kaçanlardan değil de teşkilatın yanında oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse 2019 seçimleri için ufak bir adım atmış bulunmaktayız. Önümüzde ki günlere de bu projeleri daha da geliştirerek daha güzel adımlar atacağız. Bunun için geçen gün ki yönetim kurulu toplantımızda, bütün yönetim kurulu arkadaşlarımızdan önümüzde ki süreçte belediye de inisiyatif kullanabilecek ağabeylerimizde kardeşlerimizden hepsinden ikişer tane isim istedik. Şu anda 30-35 kişiye ulaştık. Bunu en kötü 70 kişiye kadar ulaştırmayı düşünüyoruz. Bu demek değil biz hepsine söz verdik. Bu süre zarfında Şevki ağabeyimizi de başlarına koyacağız.17 ay süre zarfında bunların artılarını eksilerini teşkilatta ne kadar hareket ediyorlar bunları tartacağız ve bunların içerinde tabi ki Burhaniye ye ve teşkilata faydalı olabilecek kişileri seçeceğiz. Bu süreçte burada ki eski başkanlarımdan hepsinden isimler ve fikirler alacağız. Onların tecrübeleri bizim için çok önemli. Kısacası 2019 da biz Burhaniye'yi istiyoruz. Allah ta bize nasip edecek diye düşünüyoruz. Niyetimizin akıbetimizin iyi olacağına inanıyorum" dedi