Burhaniye’de Pansiyon Çalışanlarına Müdür Teşekkürü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu çalışanları ödüllendirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu çalışanları ödüllendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, başarılı personele teşekkür belgesi verdi.

Burhaniye Anadolu Lisesini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, öğrenci pansiyonunda incelemeler yaptı. Pansiyonu beğenen Müdür Levent, çalışanlardan Aşçı Adil Güçlü, Temizlik Personelleri Ali Yolcu, Hanife Sargın ve Hanife Öztürk'e teşekkür belgesi verdi. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ferhan Levent, başarılarının devamını diledi.