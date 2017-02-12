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Burhaniye’de Şarköy Mahalle Liginde Yoluna Devam Ediyor

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Burhaniye’de Şarköy Mahalle Liginde Yoluna Devam Ediyor
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve tüm ilçelerin katıldığı, Mahalle Ligi Futbol Turnuvası tüm...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve tüm ilçelerin katıldığı, Mahalle Ligi Futbol Turnuvası tüm heyecanıyla devam ederken Şarköy mahalle takımı da yarışa devem eden takımlardan oldu. Mahalle Ligi Futbol Turnuvasında, ilçelerin kendi aralarında oynadıkları maçlar tamamlanırken,Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde belirlenen takımlar da yollarına devam ediyor.

Burhaniye'de oynanan maçlarda Sındırgı ile Burhaniye takımları karşı karşıya geldiler. Yıldızlar kategorisinde Nadir Tolun Ortaokulu ile Sındırgı Cumhuriyet takımları arasında oynan maçta galip çıkmazken, maç 4-4'lük skorla berabere bitti. İlk maçını, 6-3 kaybeden Nadir Tolun elendi. Gençlerde ise, Şarköy Mahallesi ile Sındırgı Rızaiye Gençlik karşı karşıya gelirken, Şarköy, Sındırgı ekibini 7-0'lık skorla yendi. İlk maçını da, deplasmanda 3-2 kazanan Şarköy, üst tura yükseldi. Bu skorların ardından Burhaniye'yi temsil eden, aynı zamanda Burhaniye Belediye Spor'a altyapı olarak destek veren Şarköy Mahallesi Futbol Takımı, bir üst tura çıkmaya hak kazanırken, Karesi Takımı ile eşleşti.

Burhaniye’de Şarköy Mahalle Liginde Yoluna Devam Ediyor

Burhaniye’de Şarköy Mahalle Liginde Yoluna Devam Ediyor

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