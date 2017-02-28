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Burhaniye’de Şehit Turhan Bayraktar Parkı Yenileniyor

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Burhaniye’de Şehit Turhan Bayraktar Parkı Yenileniyor
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda başlatılan yenileme çalışmaları ilerledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda başlatılan yenileme çalışmaları ilerledi. Burhaniye Belediyesi, şehir genelindeki park ve yeşil alanlara yenilerini eklemeye devam ederken eski, yıpranmış parklarda da yenileme çalışmalarına başladı.

Burhaniye'de merkez parkı olarak bilinen Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda çalışmalara başlayan ekipler, parktaki yürüme yollarının yapımı ile işlerine devam ediyorlar. Eski haliyle, büyüyen ve gelişen Burhaniye'ye yetersiz gelen şehir parkının yeni hali 7'den 70'e herkesin düşünüldüğü bir proje olarak tasarlandı. Yeni projenin 4 bin 483 metrekaresi yeşil alan, bin 370 metrekaresi yapısal alandan oluşuyor. Şehit Turan Bayraktar Parkı'nda yenileme çalışmaları kapsamında mevcutta var olan kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun grubu, aydınlatma ve sulama sistemleri yer alacak. Ayrıca Parkın girişinde yer alan Atatürk ve İsmet İnönü heykeli de yeni bir düzenleme ile yukarıya kaldırılarak daha dikkat çekici bir hale getirilecek.

Burhaniye’de Şehit Turhan Bayraktar Parkı Yenileniyor

Burhaniye’de Şehit Turhan Bayraktar Parkı Yenileniyor

Burhaniye’de Şehit Turhan Bayraktar Parkı Yenileniyor

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