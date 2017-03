Burhaniye’de Spora Büyükşehir Desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Okullara 15 Bin Top Dağıtıyoruz" kampanyası devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Okullara 15 Bin Top Dağıtıyoruz" kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Beyaz Masa Sorumlusu Mücahit Birdar ve Beyaz Masa çalışanları Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal'ı makamında ziyaret ederek kampanya hakkında bilgi verdiler.

Görüşmede Mücahit Birdar Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur Bey'in selamını getirdiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımıza spor malzemesi başta olmak üzere her alanda destek olmaya devam ediyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin spora olan ilgilerini artırmak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için önemli bir adım daha atıyoruz. 15 bin adet topu Balıkesir ilimizin tamamında toplam 712 okulumuza dağıtıyoruz. Her okula 5 adet futbol, 5 adet basketbol ve 5 adet voleybol topu olmak üzere toplam 15 adet top dağıtıyoruz. 151.609 öğrencimizin her biri dağıttığımız toplarla spor yapacak. Bu kapsamda Burhaniye'de de 35 okula toplam 415 top dağıtımı devam ediyor." dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ise "Burhaniye Belediyesi olarak bizlerde okullarımıza her alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burhaniye'den de birçok branşta önemli sportif başarılar il ve ülke genelinde çıkmaktadır. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyemizin her türlü faaliyetinde işbirliği halinde çalışıyoruz. Bizlerde istiyoruz ki gençlerimiz spor yapma alışkanlığını erken yaşlarda kazansınlar. İnşaallah elbirliği ile Burhaniye'mizi ve Balıkesir'imizi spor alanında da Türkiye'de ve dünyada marka şehir yapacağız." dedi.