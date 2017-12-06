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Burhaniye’de Uğur Ortaokulu Satranç Şampiyonu Oldu

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Burhaniye’de Uğur Ortaokulu Satranç Şampiyonu Oldu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uğur Ortaokulu bir başarıya daha imza attı.T

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uğur Ortaokulu bir başarıya daha imza attı.Türkiye Satranç Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Satranç Turnuvası'nda 8. sınıf öğrencilerinden Yasin Arda Tekgöz , Yıldızlar il birincisi, Ünsal Üstünel'de il dördüncüsü oldu.

Başarılı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Rami çetinel, okulun Akıl Oyunları ve Satranç Kulübü Öğretmeni Muhammed Yüksel Çakmak'a teşekkür etti. Başarılarının artarak devam edeceğini anlatan Öğretmen Yüksel Çakmak da, "Öğrencilerimizden bu turnuvada böyle bir başarı bekliyorduk. Okulumuzun Satranç Kulübü olarak bu çapta turnuvalara her zaman hazırlıklı olmak adına kendi bünyemizde de devam eden Satranç Turnuvası birinci turunu tamamlamış bulunmaktayız. Bunun yanında zeka ve strateji oyunlarından olan mangalada da çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimizi bu alanda da yapılacak turnuvalara hazırlıyor ve her daim başarılı olmalarını diliyoruz." dedi.

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