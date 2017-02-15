Burhaniye’de Umreye Tekbirlerle Uğurlandılar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunu ile umreye giden 3 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunu ile umreye giden 3 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Kocacami yanında yapılan törene, Müftü Hacı Öz, İmam Ramazan Aşık ve Müezzin İsmail Baydemir ile umreye gidenlerin aile yakınları katıldı. İlçede umre ziyaretleri ilgi görürken, çok sayıda vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve özel şirketler aracılığı ile kutsal topraklara gidiyor. 24 gün sonra dönecekleri bildirilen Mahmut Beşinci ve ailesi için, uğurlama töreni yapıldı. Müftü Hacı Öz, dua yaparken., tekbirlerle otobüse binen umreciler, yakınları ile vedalaştı. Müftü Hacı Öz, hac ve umreye gidecek vatandaşlara her türlü kolaylığın gösterildiğini anlatırken hayırlı yolculuklar diledi.