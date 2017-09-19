  • BIST 106.280
  • Altın 146,587
  • Dolar 3,4843
  • Euro 4,1775
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
  • İzmir 34 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Burhaniye’de ’Yaren Gecesi’ Düzenlendi

» »
Burhaniye’de ’Yaren Gecesi’ Düzenlendi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Derneği'nin düzenlediği, "Yaren Gecesi" büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Derneği'nin düzenlediği, "Yaren Gecesi" büyük ilgi gördü.

Reha Yurdakul Kültür Merkezinde Ali Toker'in Türk Dünyasında Ahmet Yesevi'nin önemi konulu sunumu ile başlayan gecede, halk oyunları ekiplerinin gösterileri geceye renk kattı.

Etkinlik, Sahip Kıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman Erdem, Türk Dünyası ile ilgili konuşması ile başladı. Programda, Aşık Nuri Şahinoğlu, Ozan Selahaddin Kazanoğlu ve Aşık Muhsin Yaralı birbirinden güzel yaren türküleri ile sahne aldı. Etkinlikte Burhaniye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi, orta oyunları ve çeşitli kültürel eğlencelerini seyirciler ile paylaşırken, büyük coşku yaşandı. Etkinliklerinin devam edeceğini anlatan, Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Dernek Başkanı Beytullah Duyar,"Burhaniye'de ilk kez yaptığımız gecemize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederim. Etkinliklerimiz devam edecek. Tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi. Gecenin sunuculuğunu, tecrübeli sunucu Rafet Solmaz yaparken, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, geceye emek verenlere plaket verdi. Yaren gecesi öncesi ise gündüz programında lokma ve ayran ikramı yapıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muğla’da ‘Yılın Ahi’si Ramazan Girgin19 Eylül 2017 Salı 13:43
  • Forum Erzurum’da Atışını Yap, Hediyeni Kap19 Eylül 2017 Salı 13:43
  • Kristal Elma Festivali Biletleri Satışta19 Eylül 2017 Salı 13:43
  • Bilecik’te 19 Eylül Gaziler Günü Kutlaması19 Eylül 2017 Salı 13:38
  • Antdob Sezonu "Carmen" İle Açıyor19 Eylül 2017 Salı 13:38
  • Hayatındaki Engeli Yaşama Sarılarak Aştı19 Eylül 2017 Salı 13:28
  • Başkan Karabacak’tan Gaziler Günü Mesajı19 Eylül 2017 Salı 13:13
  • Malatya’da Gaziler Günü Kutlandı19 Eylül 2017 Salı 13:08
  • Kars’ta, Gaziler Günü Kutlandı19 Eylül 2017 Salı 13:03
  • 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı19 Eylül 2017 Salı 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti