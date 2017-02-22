Burhaniyeli Çiftçiler Gübreyi Ziraatçı Gözetiminde Atıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, geçen yılın haziran ayında satılması yasaklanan nitrat gübreleri, ziraat...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, geçen yılın haziran ayında satılması yasaklanan nitrat gübreleri, ziraat mühendisleri nezaretinde kullanılmaya başlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden reçete alan çiftçiler, satın aldıkları gübreyi de ziraat mühendisleri gözetiminde atarken, gübrenin kullanıldığına dair rapor tutuluyor.

Patlayıcı yapımında kullanıldığı gerekçesiyle, geçtiğimiz yılın Haziran ayında satışı yasaklanan nitrat gübresine şartlı satış onayı çıktı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine giden çiftçiler, yazdırdıkları reçete karşılığında gübreyi alırken, tarlaya da ziraat mühendisi gözetiminde atarak tutanak tutturuyor. Gübrenin ürünü artıracağını anlatan Çiftçi Mehmet Yücesoy" Ürünlerimizin bol olması için bu nitrat gübresini tercih ediyoruz. Onun için ziraatçıların gözetiminde gübremizi tarlamıza atmaya başladık. Bol mahsul almak için uğraşıyoruz. Bir ara bu gübre yasaklanmıştı. Fakat gene devletimiz buna bir kolaylık gösterdi. Gübreyi atarken, ziraat mühendisleri de gelip bizi kontrol ediyor" dedi. Gübre Bayi Şinasi Çelik'de," Hazirandan beri yasaktı nitrat satışı. 1 şubatta denetimli olarak başladı. Gübrenin atılması da, ziraat mühendisleri kontrolünde yapılıyor. Reçetesiz de satılmıyor. Reçeteyle alınan gübre tarlaya atıldıktan sonra da tutanak tutuluyor" diye konuştu.

Mehmet Yücesoy'un buğday tarlasına gübre atılmasına Ziraat Mühendisleri Dursun Yanlıç ve Kezban Köşe nezaret etti.