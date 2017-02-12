Burhaniyeli Genç Uyuşturucudan Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yıl 3 gencin hayatına mal olan uyuşturucu, 26 yaşındaki B.Ş.'yi de hayattan kopardı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yıl 3 gencin hayatına mal olan uyuşturucu, 26 yaşındaki B.Ş.'yi de hayattan kopardı. Önceki gece Kuvvayı Milliye Caddesi'nde metruk bir binada cesedi bulunan genç, dün Yenimahalle Camii'nde kılınan namazın ardından Bahadınlı mezarlığında toprağa verildi.

Önceki gece cesedi bulunan ve Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen B.Ş.'nin cenazesi, evinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra Yenimahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kırsal Bahadınlı Mahallesi'ne götürüldü. Burada, talihsiz genç için ikinci defa cenaze namazı kılınırken, B.Ş., Bahadınlı mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede, emekli polis baba M.Ş. ile hemşire anne K.Ş. ayakta durmakta zorlandı. Cenazeye katılan vatandaşlar, uyuşturucu satışının önüne geçilmesini istedi. B.Ş.'nin uyuşturucu bağımlılığı yüzünden okulunu yarıda bıraktığı ve bir süredir de tedavi gördüğü öğrenildi.