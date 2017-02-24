Burhaniyeli İzciler Yemin Etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan 11 kişilik izci gurubu törenle yemin ederek ergin izci oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan 11 kişilik izci gurubu törenle yemin ederek ergin izci oldu. Edremit körfezinin tek izci gurubu olan ekibin okul salonundaki gösterileri de büyük alkış aldı.

Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki izci grubunun ergin izciliğe adım atması nedeniyle bir tören yapıldı. Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı izci yemini töreninde coşku yaşandı. Liderleri Yeşim Özgen öncülüğünde yemin eden izci gençlerin, gösterileri de büyük ilgi gördü. İzcilerin fularları, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından takılırken, izci kızların söyledikleri Türkiyem adlı türkü de yoğun ilgi gördü. İzci gençler mutluluklarını dile getirirken, İzci Lideri Yeşim Özgen de, Körfez yöresindeki tek izci ocağı olduklarını söyledi. İzcilerden Damla Semiz, "Yemin törenimizi yaptık.Bir yıldan beri izcilik yapıyorum. Adaydım. Şu anda ergin izci oldum. Mutluyum" dedi. Zehra Budak da, "Bu gün yemin törenimizi yaptık. Çok güzel bir tören oldu bizim için. Harikaydı. Dile getiremiyorum bu mutluluğu.Burhaniye ilçesinde bu konuda ilkiz. Bu mutluluğu anlatmak tarif etmek mümkün değil diye düşünüyorum" dedi. Hayrettin Sayan ise," Balıkesir körfez bölgesinde bir tek biz varız. Başka izci yok İzci olmaktan mutluyum. Herkese izciliği tavsiye ederim" dedi. Bir yıllık izci olduğunu anlatan İrem Songur da, "Bir seneden beri izciyim Körfezin tek izci ünitesiyiz. İzci olmak çok güzel bir şey. Herkese önerebilirim" dedi. İzci Lideri Yeşim Özgen ise, "2005 yılından beri izci lideriyim. Körfezin tek izci ocağıyız. Biz meslek lisesiyiz. Meslek liselerinin özellikle izcilik faaliyeti gibi faaliyetlere çok fazla ihtiyacı var. Çocuklarımız bu gün çok mutlu oldular. Bütün okul programı izledi. Mülki amirlerimiz, müdürlerimiz programı izledi. Çok güzel coşkulu bir program oldu. Bütün gençlere izcilik faaliyetini tavsiye ediyorum. 8-9-10 Aralıkta İstanbul'da kamp yaptık. Çok mutlu oldular. Kamp yerlerimiz, devletimizin imkanları çok güzel. Bütün gençlere bütün Türkiye'ye izcilik faaliyetini öneriyorum" dedi. İnci Özgen ise, "İlkokuldan beri izciyim. Annem sayesinde yıllardır izcilik yapıyorum. Kamplara gitmek en sevdiğim şeylerden biri" dedi.