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Burhaniyeli Kadınlar Yardım Sevenler Derneği’nin Yemeğinde Bir Araya Geldi

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Burhaniyeli Kadınlar Yardım Sevenler Derneği’nin Yemeğinde Bir Araya Geldi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Şubesinin düzenlediği yemek ilgi gördü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Şubesinin düzenlediği yemek ilgi gördü. Ören Mahallesindeki bir otelde düzenlenen yemekte gönüllerince eğlenen kadınlar, 40 öğrenciye burs ve 12 yaşlının geçimine katkıda bulunuyor

Burhaniye'de, öğrencilere burs veren ve fakir yaşlılara destek olan Yardım Sevenler Derneği Burhaniye Şubesinin düzenlediği yemek ilgi gördü. Müzisyen Cemo'nun klavyesi eşliğinde, gönüllerince eğlenen kadınlar, 40 öğrenciye burs verirken, 12 fakir yaşlının geçimine da katkıda buluyorlar. Dernek Başkanı Merih Hacer Turgut, aylık 6 bin lira giderleri olduğunu ve bunu da düzenlenen yemekler ve gezilerden elde ettiklerini anlattı. Yemeğe katılan kadınlarda, hem eğlenmenin hem de yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başkanı Merih Hacer Turgut "Derneğimizin 89.yılı nedeniyle üyelerimizle birlikte yemekteyiz. Okuttuğumuz 40 öğrencimiz var. 14 tane fakir ninemiz dedemiz var. Her ay 6 bin lira giderimiz var. Tabi onun masraflarını çıkarmak için bir takım faaliyetlerde bulunuyoruz. Geziler tertipliyoruz. Yemekler yapıyoruz. Üyelerimizin bağışlarıyla bunları karşılıyoruz. Yemeğe katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Müşerref Özgen'de, "Güzel bir yemekte bir araya geldik. Hep birlikte eğleniyoruz. Eğlenirken de bir miktarda olsa yardıma ihtiyacı olanlara belki de katkımız oluyor. Bu bakımdan gurur verici bir şey. İmkanımız olduğunda daha çok yardımlar yapmaya çalışıyoruz. İhtiyacı olanlara da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Derneğin ikinci başkanı Lütfiye Eren ise, "Çeşitli çalışmalarımız oluyor. Biz bu gelirlerimizi üyelerimizle yapmış olduğumuz yemeklerden temin ediyoruz. Geziler düzenliyoruz. Bu şekilde derneğimize katkıda bulunuyoruz. Bütün üyelerimiz bize destek vermişlerdir. Böylelikle üyelerimizi eğlendirmiş de oluyoruz. Hep beraber birlik içinde bir şekilde derneğimizin çalışmalarına devam ediyoruz. Tüm üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Burhaniyeli Kadınlar Yardım Sevenler Derneği’nin Yemeğinde Bir Araya Geldi

Burhaniyeli Kadınlar Yardım Sevenler Derneği’nin Yemeğinde Bir Araya Geldi

Burhaniyeli Kadınlar Yardım Sevenler Derneği’nin Yemeğinde Bir Araya Geldi

Burhaniyeli Kadınlar Yardım Sevenler Derneği’nin Yemeğinde Bir Araya Geldi

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