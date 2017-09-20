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Burhaniyeli Müdürün 10 Parmağında 10 Marifet

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Burhaniyeli Müdürün 10 Parmağında 10 Marifet
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Adliye Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli olan Ethem Zeybek'in, teknolojiye olan merakı yüzünden bu güne kadar evine...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Adliye Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli olan Ethem Zeybek'in, teknolojiye olan merakı yüzünden bu güne kadar evine tamirci girmezken, şimdi de satın aldığı 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcı ile makine parçası üretmeye başladı. 2 ay önce Ayvalık Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli olan 52 yaşındaki Ethem Zeybek, evinin bir odasını atölye haline getirirken, bilgisayar tamirinden, çilingirciliğe ve mobilya imalatına kadar evinin her şeyini kendisi yapıyor..

Burhaniyeli 3 çocuk babası Ethem Zeybek, çocukluğundan bu yana tamire ve teknolojiye olan merakı yüzünden evindeki pek çok eşyayı kendisi imal ederken, şimdi de 3 boyutlu yazıcıda piyasada bulunmayan plastik parça imalatına başladı. Çocukluğundan bu yana teknolojiye çok meraklı olduğunu anlatan Ethem Zeybek, "Adliyeden emekli yazı işleri müdürüyüm. Eskiden beri evime tamirci girmemiştir. Tüm kendi ihtiyaçlarımı, evimin ihtiyaçlarını kendim yaparım. Elektrik, su tesisatı, uydu, bilgisayar, çilingir gibi her şeyimi kendim yaparım. Elimden geliyor. Merakım var. Şimdi emekli olunca, işi biraz daha ilerletmeye karar verdim. Şu anda da 3 boyutlu yazıcı aldım. 3 boyutlu tarayıcı aldım. Vatandaşlar, modeli geçmiş, üretimi olmayan, parçasını bulamadıkları plastik aksamlı parçaları bana getirdiklerinde üretip vereceğim. Onlarda makinelerini çalıştıracaklar. Bu konuda iddialıyım. Körfezde bu konuda hizmet vermek istiyorum. Yani bu körfezdeki bir eksikliği gidermek istiyorum. Körfezde olmayan tüm işlere talibim" dedi. Eşi Saadet Zeybek'de, "Evimizde arızalı ne varsa hepsini kendi başına halleder. Zaman zaman tabi sıkıntısı oluyor. Mesela ev çok dağılıyor. Ama, ne yapalım evimize usta girmiyor. Her şeyi kendisi hallediyor. Bizde bu dağınıklığa razı oluyoruz" dedi.

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