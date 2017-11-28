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Burhaniyeli Öğretmenlere Oryantiring Kursu

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Burhaniyeli Öğretmenlere Oryantiring Kursu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, öğretmenler oryantiring kursuna katıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, öğretmenler oryantiring kursuna katıldı. Tufan Sarp'ın öğretmenliğini yaptığı kursun 40 saat olarak açıldığı bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından merkezde açılan oryantiring kursuna 18 öğretmen katıldı. Ders gören kursiyerler, Örende de 2 günlük tatbikatta yaptılar. Oryantiring kursunun ilk kez açıldığını anlatan Müdür Bülent Dükancı, kursu bitiren öğretmenlere sertifika verileceğini söyledi. Dükancı, oryantiring sporunun yaygınlaşmasına çalıştıklarına dikkat çekti.

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