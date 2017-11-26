Burhaniyeli Voleybolcular Galibiyeti Baklava İle Kutladılar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı, Ayvalık B takımını 3-1 yendi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda karşıya gelen Burhaniye Belediyespor ve Ayvalık voleybol takımları kıyasıya mücadele etti.
Oynanan 4 setin ardından gülen taraf Burhaniye Belediyespor oldu. 1. seti 25-10 Burhaniye Belediyespor, 2.seti 26-28 Ayvalık B, 3. Seti 25-8 Burhaniye Belediyespor kazanınca 4. sete uzayan maçı 25-23 Burhaniye Belediyespor kazanarak 3-1'lik sokorla sahadan mutlu ayrıldı. Kızları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı ve Burhaniye Belediyespor Başkanı Necdet Uysal, maçın galibiyetini kızlara baklava ikram ederek kutladı.
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