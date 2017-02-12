Büro Memur-sen Genel Başkanı Yanbaz: "Referandum Sürecinde Bizim Tavrımız Evet Olacaktır"

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, "Referandum sürecinde bizim tavrımız "evet" olacaktır. Çünkü kuru kuruya statükoya destek...

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, "Referandum sürecinde bizim tavrımız "evet" olacaktır. Çünkü kuru kuruya statükoya destek vermemizi kimse bizden beklemesin" dedi.

Büro Memur-Sen Bursa Şubesi'nin BUSKİ Sosyal Tesisleri'nde yapılan divan kurulu toplantısına katılan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kimliklerin yenileri ile değiştirilmesi sürecinde nüfus müdürlüklerinde çalışanlar hakkında konuşan Vecdi Yanbaz, "Mesai mefhumu tanınmaksızın hem pazar günü hem de hafta içi 2 saat mesaiye tabi tutulmayı bir sendikacı olarak kabul etmemiz mümkün değil. 104 saat mesai yaptırıp 50 saat mesai ödenmesini hiçbir vicdan, akıl kabul etmez" dedi.

Referandum sürecini de değerlendiren Yanbaz, "Memur-Sen ve Büro Memur-Sen olarak biz meseleye siyasi taraflar gibi biri evet mi diyor, hayır mı diyor bakış açısı ile bakmıyoruz. Bizim bakış açımız tamamen bu ülkeye, millete en iyi, faydalı olabilecek sistemin ne olduğunu değerlendirip onun üzerinde bir karar vereceğiz. Memur-Sen ve Büro Memur-Sen yetkili kurullarıyla bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Bu süreçte biz de yerimizi alacağız. Ancak genel açıklama öncesinde benim birkaç tüyo vereceğim konular olacaktır. Parlamenter sistem içerisinde yönetilip başarılı olan bir tane ülke biz tanımıyoruz. Yani sistem değerlendirmesi içerisinde demokrasi, cumhuriyet vazgeçilmez unsurlardır. Bunların konuşulmasına dahi müsaade etmeyeceğiz. Ölçümüz birilerin eveti ya da hayırı olmayacak. Bizim ölçümüz bu ülkedeki geleceğe dair hepimiz açısından güzel bir gelecek hazırlayabilecek bir ortamdır. Başkanlık sisteminin kendi içimizde, milletimizin, memleketimizin değerlerine, yapısına uygun şekilde geliştirildiğinde Allah'ın izni ile Türkiye Cumhuriyeti gelecekte başarılı bir ülke olacak, dünyadaki hak ettiği yapıyı bulacaktır. Onun için referandum süresince bizim tavrımız evet olacaktır. Çünkü kuru kuruya statükoya destek vermemizi kimse bizden beklemesin" ifadelerini kullandı.