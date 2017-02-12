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Büro Memur-Sen yönetimi Ankara’da

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Büro Memur-Sen yönetimi Ankara’da
Samsun Büro Memur-Sen Şube Başkanı Karabiber ve üyeleri, Genel Başkan Vecdi Yanbaz’a ve Genel Başkan yardımcılarına hayırlı olsun dileklerini iletti.

Samsun Büro Memur-Sen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabiber ve Yönetim Kurulu üyeleri Selami Lafci, Hacı Şahin, Kasım Erdem ile birlikte, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sefa Özşahin, Bekir Turan, Turan Çetinkaya, Fehim Bingöl ve Yıldırım Akbaba’yı, Büro Memur-Sen Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Şube Başkanı Karabiber, "Nüfus Çakışanlarının fazla mesai ile ilgili talepleri, 4/C'lilerin kadro taleplerinin değerlendirilmesi, Adliye çalışanlarına verilecek zam konuları ile ilgili talepleri Genel Başkanımıza ve Genel Başkan Yardımcılarımıza ilettik. Üyelerimiz tarafından iletilen her türlü talebi titizlikle inceleyip, zaman ve mesai gözetmeksizin, yerine getirmenin çaba ve gayreti içerisindeyiz" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanımız Vecdi Yanbaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür etti. Teşkilatımızın kırılmaz bağlarla birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Yanbaz, tüm şubelerimizle omuz omuza vererek, kamu görevlileri için başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

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