Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5. 3 büyüklüğünde yeni bir deprem oldu. Bursa AFAD ekipleri 25 kişilik ekiple deprem bölgesine gitti. Ekipler, 70 çadır, 352 battaniye 10 arama kurtarma personeliyle yola çıktı. Ekipler gece deprem bölgesinde geceliyecek.
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Bursa Afad’dan Çanakkale’ye 25 Kişilik Ekip
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5. 3 büyüklüğünde yeni bir deprem oldu.
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