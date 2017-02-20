Bursa Belediyeler Birliği Afyon’da Toplandı

Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen kış dönemi hizmet içi eğitim semineri Afyon'da yapıldı.

Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen kış dönemi hizmet içi eğitim semineri Afyon'da yapıldı.

Hizmet içi eğitim seminerine Bursa Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar ile belediye personelleri katıldı. 2 gün süren seminerde İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu ile Sayıştay 4. Daire eski Başkanı Abdurrahman Acar, "belediye başkanları, belediye meclis üyeleri görev yetki ve sorumlulukları, komisyonların çalışma esas ve usulleri" ile "2016-2017 yıllarında mevzuatta yapılan önemli değişiklikler" konularında bilgilendirmede bulundu.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bursa Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar ile belediye personelleri olmak üzere toplam 157 arkadaşımız bu seminere katıldı. Mevzuatta çok sık değişiklikler oluyor. Bu değişiklikleri bizlere anlatıyor. Aklımıza takılan hususları açıklığa kavuşturuyoruz. Bu seminerlerin amacı da bu" dedi.

Hizmet içi eğitimlerin hem yöneticilerin hem de yerel yönetim personelinin konularına hakimiyeti anlamında büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Dündar, "Geçtiğimiz ay Bursa Belediyeler Birliği olarak "İmar Çalıştayı" düzenledik. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imar müdürlüklerinde görev yapan teknik personel katıldı. Mevcut imar yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni çıkarılacak olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği konusundaki görüş ve beklentiler dile getirildi. İmar yönetmeliği her yıl konuşulur ve uzayıp uzamayacağı gündeme gelir. Sonunda da 1 yıl uzar. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, bu yıl imar yönetmeliğinin 6 ay uzatılacağını söyledi. Biz de bunun üzerine büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerinin imar müdürlüklerinde görev yapan teknik personelin katıldığı çalıştay tertipledik. Her belediye kendi bakış açısıyla sorunlarını ve önerilerini iletti. Bu seminer sonunda bir komisyon kuruldu. Bu komisyon şuanda imar yönetmeliğini hazırlıyor. Bu çalıştay, İmar ve Şehircilik Bakanlığına da örnek oldu. İnşallah uygulamada sorunların en aza indiği bir yönetmelik olur" diye konuştu.